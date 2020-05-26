الصورة الأولى لـ رجاء الجداوي من المستشفى

متابعة بتجــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى للفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد إعلان إصابتها بالمرض الناتج عن وباء كورونا المستجد.

وظهرت فيها وهي ترقد على سرير المستشفى فيما بدت علامات التعب على وجهها وقد وضع المصحف أمامها. وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتفاعل معها الآلاف منذ الدقائق الأولى بعد النشر.

ويشار إلى الإعلامي وائل الأبراسي طمأن جمهور الفنانة بعد إعلان خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيراً عبر برنامج “التاسعة” الذي يقدمه على شاشة القناة الأولى في التلفزيون المصري إلى أن صحتها جيدة رغم اهتزاز حالتها النفسية إلى حد ما.

وأضاف أنه اتصل بها خلال خضوعها للعزل الصحي في المستشفى في الإسماعيلية واطمأن إلى حالتها بصورة كاملة، لافتاً إلى أنها تطمئن الجميع وتؤكد إلى أن صحتها جيدة وأن أي أعراض شديدة للمرض لا تظهر لديها. وأكد أن الجداوي تواجه الفيروس بصلابة، متمنياً تحسن حالتها المعنوية خلال الساعات المقبلة.