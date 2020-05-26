مهرجان البندقية السينمائي سيقام مطلع سبتمبر

متابعة بتجــــــــــرد: قال حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا اليوم إن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر مطلع سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة بينالي دي فينيسيا هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وكان قد أعلن في يناير الماضي أن النجمة كيت بلانشيت سترأس المهرجان في دورته رقم 77.

وذكر زايا، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة شركة بينالي دي فينيسيا، أن عدداً أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في المهرجان هذا العام على الأرجح بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

واضطر مهرجان كان السينمائي، وهو أكبر مهرجان للسينما في العالم، إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو الجاري بسبب كورونا.

وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر في الثالث من يونيو المقبل، وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول دون حجر صحي.