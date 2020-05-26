نجل محمد عبده: بابا يعاني من الاكتئاب وننتظر منكم مساعدته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال عبدالرحمن عبده نجل فنان العرب محمد عبده إن والده يعاني من الاكتئاب بسبب تواجده داخل منزله طوال فترة الحظر الذي تفرضه السعودية احترازيًا للحد من انتشار فايروس كورونا، والذي امتد إلى قرابة الـ3 أشهر حتى الآن.

وأضاف عبدالرحمن الابن الأكبر للفنان محمد عبده في تغريدة له عبر تويتر: "إللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا بكره (اليوم) على اللايف ارسلوا رسائل تفرحه".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من محبي محمد عبده، وأبدى الجمهور تخوفه من وضعه الصحي، ومن مرحلة الاكتئاب التي يمر بها، خصوصًا وأنه سبق وأن مر بمرحلة مشابهة خلال مروره بوعكه صحية أجبرته على ملازمة الفراش لأكثر من شهر في فرنسا، وابتعد فترة عن الساحة الفنية، وهو ما قد يؤثر عليه حاليًا خصوصًا وأنه في العقد الثامن من العمر.

كما اعترض البعض على التغريدة التي كتبها عبدالرحمن عبده وأثارت حالة من البلبلة، حيث كتب أحد المتابعين: "تشخيصك له بالاكتئاب امر مُجحف ويثير بلبله ، ما يمر به ابو نوره مللً جميعنا نشعر به، شده وتزول بإذن الله والدعم واجب عليكم كاسرته والمقربون منه، من خلال خلق بدائل جديدة ومتنوعة لتغيير روتينه اليومي والاهم نوعية الغذاء والرياضة والتسلية".

Advertisements

كما غرد آخر بقوله: "هذا انت ابنه وكتبت عنه هالكلام، أجل وش خليت للصحافة إللي ألحين بياخذون تغريدتك ويجعلون منها مادة دسمه".

يذكر أن محمد عبده سيقدم اليوم الثلاثاء حفلا "اونلاين" تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية بعنوان "معيدين معاكم".

يشار إلى أن الحكومة السعودية قد أصدرت اليوم الثلاثاء عددًا من الإجراءات المتعلقة بفايروس كورونا، حيث صدرت الموافقة على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ورفع تعليق السفر بين المناطق.