ابنة رجاء الجداوي تكشف طريقة انتقال كورونا لوالدتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، في جدل واسع بالوسط الفني في بلادها، لاسيما أن موعد الإعلان عن الإصابة جاء بعد أيام قليلة من انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان".

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن أن السبب وراء إصابة رجاء بالفيروس، هو مشاركتها في تقديم واجب العزاء، في وفاة الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.

وتواصل "فوشيا" مع "أميرة" ابنة الفنانة رجاء الجداوي للتحقق من الأمر، والتي بدورها أشارت إلى أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم بأن العزاء هو السبب خاصة أن والدتها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب في أي مكان بعدها.

وأوضحت أميرة أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.

وأردفت ابنة الجداوي: "أمي لا زالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى ونأمل في أن تتحسن حالتها تمامًا وتغادر في أقرب وقت خاصة أنها لا تحب المستشفيات وتحارب المرض بالعزيمة والإرادة والإيمان بالله وقدرته على شفائها".

يذكر أنه تم الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا السبت الماضي، وتم نقلها بالإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة منها في محافظة الإسماعيلية، بعدما عانت من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وخضعت لتحليل أثبت إيجابية الإصابة بالفيروس.

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وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد ظهرت في أول صورة لها خلال تواجدها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وهي تقرأ القرآن من المصحف في أثناء الاستلقاء على السرير.

وخرجت رجاء الجداوي، لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعدما أثارت تخوفات الوسط الفني نظرًا لكبر سنها، وقالت الجداوي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين إن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية حاليا داخل المستشفى، وستخرج بعد نهاية مدة العزل المقررة.

وتابعت: "أنا كنت متخذة كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة".

وطالبت النجمة الكبيرة الجميع بالخوف على بعضهم بعضا قائلة: "إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة"، ووجهت الجداوي الشكر لكل من دعمها وساندها بالقول: "الناس دي هم اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء".

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت فيه رجاء الجداوي، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والتي حرصت على الخضوع لتحليل فيروس كورونا، للتأكد من عدم التقاطها العدوى، وجاءت النتيجة سلبية.