وصف ماجد المهندس بأمير الغناء العربي يثير جدلا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار وصف الفنان السعودي ماجد المهندس، بـ"أمير الغناء العربي" على الإعلان الدعائي الخاص بحفله الغنائي الذي أحياه أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، جدلًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن الفنان هاني شاكر، هو صاحب لقب أمير الغناء العربي، وعادة ما يتم وصفه به في الحفلات الغنائية والمقابلات الإعلامية وفي وسائل الإعلام.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني لمجموعة "MBC"، الإعلان الدعائي للحفل، ومع بداية عرض "اللايف"، لوحظ كتابة لقب "أمير الغناء العربي" قبل اسم ماجد المهندس، الأمر الذي استدعى كثيرين للتعليق بين الرفض والترحيب.

وشارك أحد المتابعين، الإعلان الدعائي للحفل عبر "تويتر"، وعلق قائلًا: "من متى صار ماجد المهندس أمير الغناء العربي، وين راح هاني شاكر".

وكتب آخر تعليقًا: "هاني شاكر لو شاف الحوار ده هيعمل قلق"، فيما تفاعل آخرون مع لقب ماجد المهندس بالتأييد، وأكدوا أنه يستحقه باعتباره واحدًا من أفضل الأصوات العربية وخاصة في منطقة الخليج.

بينما أشار البعض إلى أنه كان يجب أن يقف الإعلان الدعائي على الحياد، وكان من الممكن أن يتم وصف ماجد المهندس بلقب "أمير الغناء الخليجي"، حتى لا تحدث أزمة بين نجمين كبيرين بحجم المهندس وهاني شاكر.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحصل نجم على لقب هاني شاكر، فقد سبق المهندس، الفنان التونسي صابر الرباعي.

ورد الرباعي على منحه هذا اللقب، مؤكدًا أنه حق أصيل لهاني شاكر، باعتباره فنانًا كبيرًا وصاحب تاريخ طويل في الموسيقى العربية.

وأشار إلى أن الألقاب لا تعني شيئًا في مقابل التاريخ، وأن مشوار هاني شاكر الفني أكبر من أي لقب.

جدير بالذكر أيضًا، أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعلنت عن تقديم 4 حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر المبارك لكل من "محمد عبده، نجوى كرم، راشد الماجد، ماجد المهندس"، تحت عنوان "معيدين معاكم"، من خلال خاصية البث المباشر، في ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المنزلي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".