سهير القيسي بنفس فستان ياسمين صبري.. من الاجمل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 08:59 صباحاً - شاركت الإعلامية العراقية سهير القيسي متابعهيا بصور جديدة لها، احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.
وظهرت سهير القيسي في الصور، التي نشرتها على حسابها على انستغرام، بفستان أبيض قصير مزين بنقوش باللون الأخضر، وهنأت جمهورها بالعيد قائلة: “عيدكم مبارك أيها الأحبه”.
واللافت ان الفستان الذي ظهرت فيه سهير القيسي كانت قد سبقتها في ارتدائه الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي اطلت فيه بجلسة تصوير مع زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة.
والفستان من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.
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