ابن محمد عبده: “بابا عنده اكتئاب خفيف”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 08:59 صباحاً - أثار عبدالرحمن عبده، ابن الفنان السعودي محمد عبده، بلبلة بعد حديثه عن معاناة والده من حالة اكتئاب خفيفة بسبب أزمة كورونا الحالية.

وكتب عبدالرحمن محمد عبده عبر حسابه على تويتر: “اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف…عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه”.

اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف...عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه ♥️♥️♥️ Advertisements — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) May 26, 2020

وقد اثارت هذه التغريدة حالة من البلبلة حيث كتب احد المتابعين: “تشخيصك له بالاكتئاب امر مُجحف ويثير بلبله ، مايمر به ابو نوره مللً جميعنا نشعر به ، شده وتزول بإذن الله والدعم واجبً عليكم كاسرته والمقربون منه ، من خلال خلق بدائل جديدةً ومتنوعةً لتغيير روتينه اليومي والاهم نوعية الغذاء والرياضة والتسلية .”

فيما كتبت متابعة اخرى: “المقربين منه يقولون بخير وعافية غريبه منك التغريدة الآن راح تطلع تأويلات عن صحته والليله حفل لايف”.

يذكر ان محمد عبده يقدم اليوم 26 أيار حفلا اونلاين تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية تحت عنوان “معيدين معاكم”.