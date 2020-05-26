فن ومشاهير

أول ظهور لـ رجاء الجداوي بعد اصابتها بكورونا

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انور نقابي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 08:59 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي على سرير مستشفى العزل الذي تعالج به بعد إعلان إصابتها بفيروس المستجد.

وتظهر رجاء الجداوي في الصورة وهي على سرير المستشفى وأمامها مصحف كبير.

من ناحية أخرى، رجحت مساعدة الفنانة رجاء الجداوى ان تكون قد اصيبت بالفيروس أثناء تعزيتها للفنانة صفاء ابو السعود في وفاة زوجها حيث قالت انه كان متواجد عدد كبير من الفنانين وخلافه أنه من المرجح ان تكون قد أصيبت من التجمعات هناك .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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