أول ظهور لـ رجاء الجداوي بعد اصابتها بكورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 08:59 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة المصرية رجاء الجداوي على سرير مستشفى العزل الذي تعالج به بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر رجاء الجداوي في الصورة وهي على سرير المستشفى وأمامها مصحف كبير.

من ناحية أخرى، رجحت مساعدة الفنانة رجاء الجداوى ان تكون قد اصيبت بالفيروس أثناء تعزيتها للفنانة صفاء ابو السعود في وفاة زوجها حيث قالت انه كان متواجد عدد كبير من الفنانين وخلافه أنه من المرجح ان تكون قد أصيبت من التجمعات هناك .