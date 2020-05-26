بأمر كورونا.. القبلات ممنوعة في المسلسلات البريطانية الطويلة

متابعة بتجــــــــرد: سيتعين على محبي مشاهدة المسلسلات الطويلة البريطانية توديع مشاهد التقبيل ضمن أحداث المسلسل، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن مسلسلَي “إيست أندرز، واميردالي” تبنيا سياسة عدم التقبيل، حيث يتم منع الممثلين من التقبيل بسبب تبني سياسة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من توقف تصوير المسلسلات حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه من المقرر استئناف التصوير مجدداً الشهر المقبل، ولكن دون أي مشاهد تقبيل.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه سيتم حظر تصوير مشاهد التقبيل أو التي تقتضي تقارب بين الممثلين لحين التوصل للقاح أو علاج من الفيروس.
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