حاكم كاليفورنيا يكشف: من هذا المكان بدأ تفشي فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: كشف حاكم ولاية كاليفورينا غافين نيوسوم أنّ تفشي جائحة كوفيد 19 في منطقته بدأ من صالون لتقليم الأظافر، وذلك خلال كلمةٍ له تطرّق فيها إلى الخطوات لإعادة فتح بعض المتاجر.

وانتقلت كاليفورنيا يوم الجمعة الفائت إلى المرحلة الثانية، من أصل أربع مراحل، لإعادة الفتح تدريجياً، وستسمح هذه المرحلة لبعض التجار مثل تجار الملابس، المكتبات ومحلات بيع الأزهار بالعمل من جديد مع احترام قوانين التباعد الاجتماعي.

وحين سُئل الحاكم عن مصير صالونات الشعر والتجميل وتقليم الأظاهر وعن سبب عدم شملها ضمن خطّة المرحلة الثانية، قال نيوسوم إنّ التفشي المجتمعي للفيروس انطلق من صالونٍ لتقليم الأظافر، مضيفاً “أريد أن أذكّر الجميع بذلك، إنني قلق كثيراً من هذا الموضوع”.

وكشف الحاكم أنّ خبراء الصحة في الولاية وضعوا إشارة حمراء حول هذه الصالونات على اعتبار أنّها تُشكّل خطراً كبيراً، تماماً مثل النوادي الرياضية، إلا أنّ المرحلة الثالثة ستشمل هذه المنشآت.

يُذكر أنّ أكثر من 60 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في كاليفورنيا، مع تسجيل 2464 حالة وفاة.