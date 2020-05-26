إصابة زلاتان إبراهيموفيتش في التمارين

متابعة بتجـــــــــرد: أصيب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم في ربلة الساق بسبب مشكلة عضلية، ولم يصدر أي تعليق فوري من النادي نفسه على الأمر.

وقضى زلاتان إبراهيموفيتش جزء من فترة التوقف بسبب أزمة فيروس في التدريب مع فريق هامربي في السويد لكنه اضطر للدخول لحجر صحي عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق الشهر الحالي.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من آذار الماضي وستقرر الحكومة يوم الخميس المقبل متى يمكن استئنافه، وبدأ ميلان صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 36 نقطة التدريب مرة اخرى الأسبوع الماضي.