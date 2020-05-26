شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة و 10 ثوانى من التشويق والرعب لـ فيلم Antebellum والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate أول تريلر لـ فيلم الرعب الجديد Antebellum، الذى من المقرر أن يطرح فى 21 أغسطس المقبل فى دور العرض حول العالم، ولم تعلن الشركة عن تغيير موعد طرح العمل الجديد مع استمرار إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، التريلر الجديد وصلت مدته إلى دقيقة و 10 ثوانى واحتوى على الكثير من لقطات الإثارة والتشويق.

ويدور فيلم Antebellum حول فيرونيكا هينلي، كاتبة ناجحة، التى تجد نفسها عالقة في واقع ملتوي بعد أن عطلها زوجها السابق المسيء في طريقها إلى المنزل ذات ليلة، وفى محاولتها اليائسة للتحرر من هذا الكابوس، يجب على فيرونيكا التوغل في الخيال غير المستقر قبل انتهاء وقتها.

فيلم Antebellum من إخراج وتأليف جيرارد بوش، وكريستوفر رينز، ومن بطولة جانيل مونيه، إريك لانج، جينا مالون، جاك هيوستن، كيرسي كليمونز، غابوري سيديبي، مارك ريتشاردسون، تونجاي شيريسا، روبرت أرامايو، ليلي كاولز.

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بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركتى Lionsgate وRoadside أن فيلم الإثارة الجديد The Courier سيصل دور العرض فى 28 أغسطس المقبل، العمل من بطولة الممثل العالمى بنديكت كومبرباتش، وعرضت دراما الحرب الباردة، التى أعلن عنها تحت اسم Ironbark، لأول مرة في يناير الماضى، في مهرجان صندانس السينمائي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

فيلم The Courier من إخراج دومينيك كوك، ومن تأليف توم أوكونور، يستند فيلم The Courier على القصة الحقيقية لـGreville Wynne ، وهو رجل أعمال تم تجنيده للمساعدة فى إنهاء أزمة الصواريخ الكوبية التى تشكل علاقة خطيرة مع ضابط استخبارات سوفياتى، وشارك فى بطولة العمل راشيل بروسناهان وجيسي بوكلي، و ميراب نينيدزه، وغيرهم.

كما قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلمها الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أم يطرح العمل الجديد فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.