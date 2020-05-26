شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Run بعد إيام من عرض آخر حلقات الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن إلغاء مسلسل Run، الذى بدأ عرضه فى 12 أبريل الماضى، على أن تعرض حلقة كل أسبوع، وانتهى عرض المسلسل يوم 24 مايو الجارى، وحصد تقييمات جيدة، ولكن بالرغم من ذلك الا ان العمل من ضمن الأعمال الأقل مشاهدة وتصنيف على الشبكة، التى وصل مشاهديها إلى 236 ألف مشاهد.

وكالعادة من الممكن أن تغيير الشبكة رأيها بالرغم من إلغائها للعمل بشكل رسمى، ألا أنها من الممكن أن تعيد التفكير فى الأمر بسبب ضغط متابعى العمل على سبيل المثال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

المسلسل الجديد يدور حول حبيبان اتفقا قبل 17 عاما، على أنه في حالة إرسال أحدهما رسالة تحتوى على كلمة "Run"، يقومان بالهروب سويًا.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة HBO، عن محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة تصوّر رسوماً كاريكاتيرية لشخصيات بارزة فيها، منها الأمير جورج وعمته ميجان العصرية، وذلك عبر منصة HBO Max، التى تذيع المسلسل في مايو المقبل، وحسب جريدة الرؤية، فستستند هذه الكوميديا المتحركة، التي تحمل اسم The Prince، إلى حساب محاكاة ساخرة شهيرة على "انستجرام" يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميجان والعائلة المالكة.

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وستصور الكوميديا سكان قصر وندسور، كما يراهم الأمير جورج الصغير، وشخصيات بارزة فى حياته بمن فيها عمته ميجان العصرية وعمه هارى، وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم وألان كامينج وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

ويأتى هذا الإعلان بعد تخلى هاري وميجان عن مهامهما الملكية، وسيتولى جاري جانيتي كاتب "فاميلي جاي" و"ويل آند جرايس» والذي دائماً ما ينشر صوراً ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الأمير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة "ذي برينس" وإنتاجه.

كما أعلنت شبكة HBO عن طرح المسلسل المشتق الجديد من سلسلة GOT، الذى سيطرح تحت اسم House of the Dragon، في خلال عام 2022، وأكدت أنه موعد مؤقت، حيث إنه من الممكن أن تقوم بتغييره الشبكة فيما بعد، وسيتكون من 10 حلقات، ستتطرح متتالية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnet"وصرح كيسي بلويز رئيس شبكةHBO، لـ صحيفةVarity، "إنهم يعملون على المسلسل الجديد في هذه الفترة، ومن المفترض أن يطرح على شاشات التليفزيون في 2022".

وتدور أحداث المسلسل المقتبس الجديد House of the Dragon، قصة The House of Targaryen، وذلك قبل 300 عام من أحداث Game of Thrones، ويشارك جورج آر مارتن في كتابته، وذلك مستوحى من روايته A Song of Ice and Fire companion tome Fire and Blood، التي طرحت خلال عام 2018.