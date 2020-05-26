أحمد حلمي لتامر حسني: "لو عايز حاجة من ولادك كلمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أبدى الفنان تامر حسني إعجابه بإعلان الفنان أحمد حلمي "عادي عادي" التابع لإحدى شركات الاتصالات، على هامش الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخرا على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات في عيد الفطر المبارك،

وقال الفنان تامر حسني، مع الإعلامية شيرين حمدي: "أنا بحب إعلان أحمد حلمى قوى اللى هو "عادى عادى" وعجبنى، وبعدين أنا بحب أحمد حلمى جدا وبحترم أعماله، وكمان هو وولادى أصحاب وبيكلمهم ويطمن عليهم أكتر ما بيكلمنى".

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ونشر أحمد حلمي فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك: "حبيبي يا تامر .. ولادك هما ولادي ولو عوزت أي حاجة منهم كلمني علطول قولي وأنا هقول لهم، يشربو اللبن يحلو الواجب..ينامو بدري ".

يُذكر أن تامر حسني أحيا حفلا على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم خلاله باقة متميزة من أغنياته، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعُرض الحفل على قناة ON في العاشرة مساءا.