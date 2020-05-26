أحمد جمال ينشر فيديو من كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو من كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد".

وكتب: "شوفوا التحضيرات كانت إزاي والروح الحلوة اللي بين كل الموجودين عشان تطلع الأغنية بالشكل ده، شكراً لكل حد شارك في العمل العظيم ده".

وتقول كلمات الأغنية: "وإحنا مش بتوع حداد إحنا نار تحت الرماد أحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات، منسى حي ميتنسيش بعد أرضى خلاص مفيش منسى ١٠٠ مليون يموتوا و البلد دى متنحنيش".

الأغنية من كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.