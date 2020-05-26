محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو من كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد".
وكتب: "شوفوا التحضيرات كانت إزاي والروح الحلوة اللي بين كل الموجودين عشان تطلع الأغنية بالشكل ده، شكراً لكل حد شارك في العمل العظيم ده".
وتقول كلمات الأغنية: "وإحنا مش بتوع حداد إحنا نار تحت الرماد أحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات، منسى حي ميتنسيش بعد أرضى خلاص مفيش منسى ١٠٠ مليون يموتوا و البلد دى متنحنيش".
الأغنية من كلمات محمد طارق، وألحان أحمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمال ينشر فيديو من كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.