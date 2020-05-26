محمد عبد الرحمن ينعي الفنان الراحل عبدالنبي السيد​:" الله يرحمك يا عم إيتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نعى الفنان محمد عبدالرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، الفنان الراحل عبدالنبي السيد الشهير بإيتو.

وكتب عبد الرحمن معلقا على صورة لعم إيتو: "الله يرحمك يا عم إيتو البقاء لله".

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وتوفي الفنان عبد النبي السيد، الكومبارس الشهير، الذي برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

ونشر الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفرله والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".