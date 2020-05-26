- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نعى الفنان محمد عبدالرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، الفنان الراحل عبدالنبي السيد الشهير بإيتو.
وكتب عبد الرحمن معلقا على صورة لعم إيتو: "الله يرحمك يا عم إيتو البقاء لله".
وتوفي الفنان عبد النبي السيد، الكومبارس الشهير، الذي برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.
ونشر الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفرله والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن ينعي الفنان الراحل عبدالنبي السيد:" الله يرحمك يا عم إيتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.