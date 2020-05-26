محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
كشفت الفنانة هنادي مهنا عن مجموعة صور تجمعها بوالدها الفنان هاني مهنا عبر حسابها الخاص على انستجرام.
وحرصت على تهنئته بعيد ميلاده قائلة:" كل عام وانت أول حب وأكبر حب في حياتي، بحبك ياهاني، ربنا يديك الصحة".
وانهالت عليها التعليقات من النجوم والجمهور وكتبت جومانا مراد:"ربنا يخليكم لبعض".
وظهرت هنادي رمضان هذا العام في "الفتوة" و"خيانة عهد".
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: "بحبك ياهاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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