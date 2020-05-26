هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها: "بحبك ياهاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن مجموعة صور تجمعها بوالدها الفنان هاني مهنا عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وحرصت على تهنئته بعيد ميلاده قائلة:" كل عام وانت أول حب وأكبر حب في حياتي، بحبك ياهاني، ربنا يديك الصحة".

وانهالت عليها التعليقات من النجوم والجمهور وكتبت جومانا مراد:"ربنا يخليكم لبعض".

وظهرت هنادي رمضان هذا العام في "الفتوة" و"خيانة عهد".