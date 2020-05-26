تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان الشاب علي ربيع، إنه كان يحلم بأن يكون لاعب كرة مشهور فى أحد أندية الدرجة الأولى.

وأضاف ربيع خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة: "فشلت فى كل الاختبارات التى تقدمت لها لذلك قررت أن ألعب مصارعة رومانى مثل جدي وبعض أفراد عائلتي الذين كانوا أبطال فى المصارعة ولذلك أتخذت اللاعب الدولى كرم جابر مثالا لي وتمنيت أن أصل إلى الأولمبياد مثله ولكنني فشلت أيضا لذلك اتجهت إلى التمثيل الذي كنت أحبه أيضا".

وقال النجم مصطفى خاطر، إنه فى بداية حياته عمل نجار موبيليا وأستورجى ونقاش واستمر فى مهنة النقاشة فترة كبيرة وفى بعض الأحيان كان يعمل بالنهار بالنقاشة وفى المساء يعمل ممثل.

وجمع مسلسل "عمر ودياب" بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.