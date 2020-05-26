للعشاق حظوظ .. الدنمارك تضع شرط غريب لعبور حدودها

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وقالت الشرطة الدنماركية إن العشاق سيحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة، أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية.

وقال آلان دالاجر كلوسن نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنماركي “بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية”.

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وأضاف “أدرك أنها أمور شديدة الحميمية لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده”.

ومنذ ذلك الحين شوهد عشاق مسنون على الحدود الدنماركية الألمانية يرتشفون القهوة على جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.

ولجأ بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استيائهم من التوجيهات الجديدة وقالوا إنها تمثل انتهاكا للحق في الخصوصية.