شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات صادمة لـ فيلم Valley Girl بعد طرحه خلال الشهر الجارى على منصات البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم Valley Girl، الذى طرح فى 8 مايو الجارى على منصات العرض المختلفة، على تقييم وصل إلى 57% من قبل 46 ناقد، على موقع Rotten Tomatoes، بالرغم من التوقعات الكثيرة التى نشرت حول العمل الجديد الذى دار فى إطار رومانسية ودراما، ألا أن التقييمات جاءت صادمة إلى الشركة المنتجة، MGM، فيلم Valley Girl العمل مقتبس من فيلم موسيقى طرح عام 1983، ويدور حول اثنين من العشاق الشباب القادمين من خلفيات مختلفة لتحدي آبائهم وأصدقائهم للبقاء معًا.



Valley Girl

Valley Girl من بطولة بيوتين ليست، ماي ويتمان، كلوي بينيت، أليسيا سيلفرستون، جودي جرير، جيسيكا روث، كاميلا موروني، جيسي اينيس، روب هيبل، لوجان بول.

كما وافق الممثل العالمى رايان جوسلينج على تقديم دور البطولة، بجانب إنتاج فيلم "Project Hail Mary"، بالمشاركة مع شركة MGM، استنادًا إلى رواية Andy Weir التى تحمل نفس الاسم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، ويدور فيلم "Project Hail Mary" الجديد حول رائد فضاء بمفرده على متن سفينة فضائية تحاول إنقاذ الأرض.

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ونشرت رواية Weir الأولى "The Martian" عام 2011، القصة التى تتبع رائد فضاء أمريكيًا تقطعت به السبل بمفرده على كوكب المريخ فى عام 2035، تم طرح الفيلم، الذى أخرجه ريدلى سكوت وبطولة مات دامون فى عام 2015 وحقق نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر، ووصلت إيراداته إلى 630 مليون دولار حول العالم، بالإضافة إلى 7 ترشيحات لجوائز الأوسكار.

فى عام 2017، نشر Weir روايته "Artemis"، التى تتبع امرأة تُدعى Jazz، المقيدة ببلدتها الصغيرة Artemis، المدينة الوحيدة على القمر، مع الديون المستحقة والمرتب الذى بالكاد يغطى الإيجار، لا يمكنها أن تقول لا عندما تنخفض فرصة تغير الحياة، اشترت فوكس ونيو ريجنسى حقوق الفيلم وأرفقا فيل لورد وكريس ميللر للمخرج.