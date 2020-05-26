شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد حلقات مسلسل محمد أنور "اسعاف يونس" إلى 15 حلقة بدلاً من 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "اسعاف يونس" بطولة نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور، الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، زيادة عدد حلقات العمل ليصل إلى 15 حلقة بدلاً من 10 حلقات، على أن يتم تقديمه على موسمين عبر منصة watch it الرقمية.

ويعمل صناع العمل على التجهيز لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كان الانتظار حتى الانتهاء من موسم رمضان هذا العام، والعمل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى وجارى اختيار الأبطال المشاركين فى البطولة اضافة إلى الأسماء التى تظهر كضيوف شرف خلال الحلقات.



محمد انور

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وغاب محمد أنور عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام مكتفياً بظهوره كضيف شرف فى مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيه على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تم عرض العمل فى شهر رمضان المنصرم على قناتى الحياة و ON تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن محمد أنور عرض له مؤخراً النصف الأول من حلقات مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، اسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.