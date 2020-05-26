شكرا لقرائتكم خبر عن كانت أخر أعماله عمر ودياب.. وفاة الكومبارس الشهير عبد النبى السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الكومبارس الشهير عبد النبى السيد، أحد المسنين الذين يعملون فى الوسط الفنى منذ سنوات طويلة، وقد كانت أخر أعماله مسلسل "عمر ودياب"، من بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، والذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى.

شارك العجوز عبد النبى السيد، فى العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، من بطولة أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد، للمخرج أحمد الجندى، وجسد ضمن أحداث العمل دور" غاندى"، كما شارك عبد النبى فى فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم الكوميدى محمد هنيدى، وغيرها من الأعمال الفنية.

وقال الريجيسير إبراهيم عمران، إنه تم بالفعل تشييع الجثمان وعلم بخبر الوفاة من نجله، داعيا الله أن يرحمه، معلقا :"كان رجل طيب جدا وبسيط وبيرضى بقليله وعايز ياكل عيش بس ".

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