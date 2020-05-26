تراند اليوم : هيفاء وهبي قريبا في محكمة الأسرة .. وزيري هيطلبها فى الطاعة

يبدو أن القضايا باتت عنوانا بارزا في علاقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد وزيري، فبعد أن رفعت قضية ضده لمطالبته بإرجاع أكثر من 4 ملايين دولار أخذها دون وجه حق، لجأ وزيري بدوره للقضاء وتحديداً شؤون الأسرة لإثبات زواجه سراً من الفنانة اللبنانية، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.

لتقوم النجمة اللبنانية بالرد عبر منشور على “قصص انستغرام”، بأن ادعاء إثبات زواج المدعى عليه كلام عار من الصحة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا لهيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من صاحبة “أنا هيفا”، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

يذكر أنه في الخامس من مايو الجاري، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

هذا وكانت خلافات النجمة بمدير أعمالها، بدأت بعد استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور صاحبة “مش قادرة أستنى”، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفا، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.

هذا وكانت مواقع التواصل تداولت أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما تلتزم النجمة الصمت خرج وزيري للعلن وأعلن زواجه السري منها.

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اليكم القصة بالتفاصيل من طأطأ لسلامو عليكم :

في فبراير 2019، نشر “وزيري” تدوينة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأرفقها بصورة لهيفاء كُتب عليها “حب” باللغة الإنجليزية، وعلق عليها كاتبا: “قبل هيفا كانت حياتي كدة، وبعد ما دخلت حياتي بقت كده”.

بنهاية 2018، غرد وزيري لهيفاء، عبر “تويتر”: “أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء شائعة يتداولها الناس”، جاءت التعليقات تحمل المُباركات والتهاني للثنائي.

نشرت الفنانة اللبنانية، في الفترة الأخيرة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مرتدية خاتما في يدها اليسرى، يشبه الخاتم الذي ظهر به محمد وزيري، مدير أعمالها، في يده اليسرى أيضا، ما أثار الجدل حولهما، وزادت الشائعات حول خبر زواجهما.

احتفلت الفنانة اللبنانية، مارس 2019، بعيد ميلادها، والذي حرص “وزيري” على تحضير مفاجأة خاصة لها، بتلك المناسبة، وحينها نشرت هيفاء أنها كانت تنوي الغناء بأحد الفنادق، وعند حضورها فوجئت بحفل خاص لعيد ميلاده، كان أعده مدير أعمالها، ليفاجئها بحضور أصدقائها وذويها.

ونشرت “هيفاء” الصور موجهة الشكر للأخير، قائلة: “شكرا محمد وزيري لأنك على طول بتخليني مبسوطة حتى بأصعب الأوقات، شكرا للي بيحبوني وشكرا لكل الأمنيات الحلوة اللي ما وقفت، وشكرا لكم الحب الهائل اللي عمشوفو من الفانز.. أنا بحبكن كتير الله ما يحرمني منكم”.

في أغسطس الماضي، قرر محمد وزيري الاستقالة من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية، بعدما تعرض لهجوم شديد من جانب متابعيها بسبب انتقاده للفرقة الموسيقية “مشروع ليلى” الداعمة للمثلية الجنسية، حيث وصفها بـ”لعنة في كل الأديان”، مطالبًا جمهوره بمناقشات بناءة وليست عديمة الفائدة، خاصة بعد الإعلان عن إقامة الفرقة الموسيقية لحفل في العاصمة اللبنانية بيروت، لكن الحفل تم إلغاؤه.

ويبدو أن المساندة التي تلقاها من هيفاء وهبي لم تكن كافية بالنسبة له، حتى قرر الاستقالة رسميًا.

وأعلن وزيري، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، استقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وكتب: “هيفا حبيبتي أنتي عارفة كويس إني دايمًا عايزلك أحسن حاجة، وميهمنيش غير مصلحتك، وطول الفترة اللي إحنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص”.

وأضاف: “عارفة كمان إن عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان أنتِ أغلى حد عندي، ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف، واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي”.

على الرغم من اختفاء الحديث عنهما، عادت الفنانة هيفاء وهبي بمفاجأة بعدما حررت محضرا مؤخرا، عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

حيث اتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام”، نشر المنتج ومدير أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزيري صورة تجمعه بمحامي بالنقض، بعدما رفعت عليه هيفاء وهبي قضية نصب عليها بمبلغ قيمته 63 مليون جنيه.

نشر “وزيري”، صورة له مع المحام بالنقض أشرف عبدالعزيز، وكتب في تعليقه عليها، “خسرتني للأبد.. وكلمة وقولتها، لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى، أشرف عبدالعزيز.. المحامي بالنقض”.

رغم أن البعض من رواد “السوشيال ميديا”، اعتبر صورة وزيري هي رد بالأساس على القضية التي رفعتها هيفاء وهبي عليه، ومؤكدا أن علاقتهما انتهت، إلا أن الفنانة هيفاء وهبي ردت هي الأخرى بطريقة غير لائقة، ووصفت مدير أعمالها السابق بأنه زوجة الأسد، ويتحفظ “هن”، على نشر ما قالته هيفاء وهبي نصا.