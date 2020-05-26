أحمد حلمي يستعرض مهاراته في إعداد السجق

ظهر الممثل أحمد حلمى خلال فترة العزل الأخيرة، فى أكثر من فيديو وهو داخل المطبخ، يقوم بإعداد الطعام، وتزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك نشر أحمد حلمى عبر إنستجرام فيديو وهو يقوم بإعداد "سجق"، وعلق على الفيديو قائلا: "سجق سعيد عليكوا"، حيث تمكن حلمى من إعداد طبق "السجق" بشكل جذاب من خلال وضعه على الفحم، وإضافة بعض المقادير أمامه، حتى تمكن فى النهاية من إعداده. Advertisements يذكر أن أحمد حلمى كان قد أشاد بمسلسل "البرنس"، عبر حسابه على "تويتر"، فقبل أيام قليلة من انتهاء المسلسل علق أحمد حلمى على حسابه قائلا: "مسلسل مشوق لدرجة إنى عاوز أشوف الحلقة الأخيرة دلوقتى"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يستطيع الانتظار الحلقة الأخيرة.

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