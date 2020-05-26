ابنة احمد زاهر تكشف كيف تراجع والدها عن قرار عودتها للتمثيل

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حلّت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس ، وكشفت ان والدها الممثل احمد زاهر كان رافض لعودتها الى التمثيل الا ان الممثل ياسر جلال هو الذي أقنعه.
وأضافت زاهر أن ياسر جلال صديق لوالدها ويتمرنان سويًا في النادي الرياضي وهو الذي أقنعه بعودتها للتمثيل من خلال تجسيد شخصية ابنته في مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي.
يذكر ان مسلسل مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر.. وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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