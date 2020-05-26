فتاة سعودية شبيهة ​توبا بويوكستون نسخة طبق الأصل عنها! تعرفوا عليها

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نالت شبيهة الممثلة التركية توبا بويوكستون شهرة واسعة وانتشرت صورها كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعيبعدما تمّت مقارنات بينها وبين توبا.
وشبيهتها هي عربية سعودية تدعى نورة العقيلي وهي كاتبة سعودية شابة تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد لاحظ الكثيرون من صورها أنها تعمدت الإستفادة من هذا الشبه حيث أنها إعتمدت ذات قصة الشعر ووضعت عدسات لاصقة شبيهة للون عينيّ توبا.
واللافت في الأمر أن هذا الشبه فتح أبواب الشهرة أمام العقيلي حيث تحدثت بعض التقارير عن تلقيها عروضاً للتمثيل والمشاركة في حملات دعائية.
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