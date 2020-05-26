بالصور والفيديو: أول ظهور للفنانة رجاء الجداوي من غرفة العزل بعد إصابتها بالكورونا

ردا على شائعات وفاتها التي تم تداولها اليوم أكثر من مرة، ظهرت الفنانة رجاء الجداوي للمرة الأولى من مستشفى العزل، على فراش المرض وأمامها مصحف كبير وبجوارها طبيبها المعالج.



وطمأنت الجداوي ، جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، ووجّهت رسالة إلى جمهورها في مداخلة هاتفية مع "تغطية خاصة من راديو مصر"، قائلة: خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده، مؤكدة إلى أن مصر لن تستطع الاستمرار في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

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وأضافت أنها توجه الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة "كورونا" بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.

وكانت حالة من القلق قد أصابت العديد من الممثلين في الوسط الفني، بعد الإعلان عن إصابة الفلجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

و جاء الاعلان عن اصابتها إثر انتهاء الفنانة المصرية المخضرمة من مسلسل "لعبة النسيان" قبل يومين والتقاطها صورة جماعية مع أبطال العمل احتفالا بانتهاء التصوير.