شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الساحر يكشف إحساسه بصورة عفوية تجمعه بأبيه: سيظل ضهرى وسندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن حبه لأبيه الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وارتباطه به حتى بعد وفاته، حيث سرد حكاية صورة عفوية مع أبيه تأثر بها.





ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورته مع أبيه الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "فى يوم خطيبتى صورتنى من غير ماخد بالى، الصورة عجبتنى بس حسيت فيها بمعنى تانى، المعنى اللى وصلنى إن ابويا سيظل ضهرى وسندى بروحه ووطنيته وفنه وجمهوره وتاريخه المشرف إلى أن ألقاه إن شاء الله، ربنا يقدرنى وأشرف حضرتك... (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".





كان محمد محمود عبد العزيز جسد شخصية الفنان عادل أدهم في فيديو عبر موقع تيك توك، حيث شارك كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز وهشام ماجد وشيكو، بتقليد مشهد فى فيلم الفرن، وقاموا بنشره عبر حساباتهم إنستجرام، بينما أشاد الجمهور بتقليدهم الأداء.

يشار أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أصيب بنزلة معوية حادة، أجبرته على الاختفاء الأيام، وهو ما أثار قلق أصدقائه، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة له أثناء تركيب "كانيولا" طبية فى يده، وعلق على الصورة "الحمد لله على كل حال، اسف على اختفائى الكام يوم اللى فاتوا والسبب نزلة معوية حادة، ربنا ما يورى حد اللى أنا شفته الكام يوم اللى فاتوا، دعواتكم.

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