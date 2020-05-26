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شكرا لقرائتكم خبر عن "مليونير مليونير".. لقاء الخميسى وزوجها عبد المنصف يرقصان على تتر مسلسل 100 وش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ 100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضى.
ظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها ونجلها وزوجها أثناء رقصتهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.
يشار أن الفنانة لقاء الخميسى، احتفلت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بإطلالة مبهجة انعكست صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء فى هذه الصورة مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض والأزرق الغامق، واستكملت إطلالتها الجذابة بحذاء بكعب عالى وقصة شعر قصيرة، وزينت وجهها ابتسامة رقيقة.
واعتادت لقاء الخميسى فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيديوهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت فيه شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".
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