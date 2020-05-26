شكرا لقرائتكم خبر عن تعددت المسلسلات والموت واحد.. 44 حالة قتل ورقم قياسى فى "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت جرائم القتل والانتحار والشنق في عدد كبير من مسلسلات رمضان 2020 وحققت الدراما الرمضانية هذا العام رقما قياسيا في حالات القتل بمختلف أشكاله وصلت لـ 44 حالة قتل سواء قتل مدبر وعمد أو قتل خطأ أو حالات انتحار أو شنق لتنفيذ عقوبة.

ففي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان هناك 6 حالات موت ما بين القتل المدبر والانتحار والإعدام فقد قتل أخوة محمد رمضان زوجته "نجلاء بدر" وابنه وقتل "فتحي" أحمد زاهر زوجته روجينا "فدوي" وقتل فتحي "أحمد زاهر" أخيه محمد علاء " ياسر " أما الفنان إدوارد " عبد المحسن " فقد انتحر، وأحمد زاهر فقد أعدم كما قتل رضوان البرنس "محمد رمضان" القاتل الأجير "محمد دياب "كت كت".



اعدام خالد سرحان

وفي مسلسل " خيانة عهد " للنجمة يسرا عرضت 4 حالات قتل فقد قتل زوج يسرا وقتل ابن يسرا هشام " خالد أنور " علي يد حلا شيحة وقتل خالد سرحان " شقيق يسرا لزوجته " عبير صبري وإعدام خالد سرحان" شقيق يسرا وطعن بيومي فؤاد بالسكين من قبل " شيرين " جومانة مراد ولكنه نجا من الموت .



المسلسلات والقتل

أما في مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال فقد قتل الكثير أيضا ووصلت حالات القتل لـ 8 حالات في البداية قتل المعلم سيد اللبان رياض الخولي " بشر الصايغ " الفنان محمد حسيب وقتل المعلم سيد اللبان " رياض الخولي " أحمد الجبالي والد ياسر جلال وقتل المعلم عزمي ورجاله " حنوئه " مساعد ياسر جلال وقتل المعلم سيد اللبان الفنان أحمد خليل " فتوة حي الجمالية وقتل " أحباب " وهي الفنانة عبير فاروق علي يد حسيبة "عايدة رياض" وقتل "حسيبة " الفنانة عايدة رياض علي يد نساء سلطهم رياض الخولي وقتل المعلم سيد اللبان " رياض الخولي علي يد كسر الفتوات وقتل المعلم فرج " ضياء عبدالخالق علي يد المعلم عزمي " أحمد صلاح حسني" .

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ريهام حجاج حكم علبيها بالاعدام

أما في مسلسل " لما كنا صغيرين " لريهام حجاج فقد وصلت حالات القتل لـ 6 حالات ما بين قتل عمد وانتحار بالمخدرات وإعدام شنقا وذلك بعدما قتلت ريهام حجاج " دنيا " أبوها وقتلت " نهي " نسرين أمين " وقتلت وائل " كريم قاسم " وقتلت سليم " محمود حميدة " أما يحيي فقد مات بجرعة زائدة من المخدرات وريهام حجاج يحكم عليها بالإعدام شنقا في نهاية المسلسل .



حلا شيحة قتلت ابن شقيقتها

كما شهد أيضا مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف الكثير من حالات القتل حوالي 20 حالة، حيث قتل " أرسلان " أحمد مجدي علي يد والده وقتل محمد لطفي " مراد المحروقي " علي يد الريبوت" زين " وقتل الفنان أيمن الشيوي علي يد أحمد وفيق وقتل الريبوت زين علي يد عمرو عبد الجليل، ثم قتل عمرو عبد الجليل نفسه علي يد الريبوت زين، وكان قد قتل هو من قبل أحد الأشخاص وانتحار سوسن بدر في الواحة بشرب عصير به سم أما المهندس زين " يوسف الشريف فقتل " مجيد " الفنان باسل الزارو والريبوت زين يقتل 7 موظفين بشركة اينرجيكو والريبوت زين يقتل مدير اينرجيكو الفنان سعيد صديق ويسر الفنان محمد العمروسي يقتل "شادية" الفنانة ياسمين علي وسليمة " ساره عادل تقتل رحمة الفنانة صابرينا ويتم قتل سليمة " سارة عادل " على يد " مجيد" الفنان باسل الزارو ويتم قتل يسر" محمد العمروسي " علي يد تاجر المخدرات الأكبر .