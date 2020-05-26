شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: المهرجانات لون من ألوان الفن الشعبى وأنا ضد الهجوم عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مصطفي شوقي خلال إستضافته في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولي ، أنه يحب أغاني المهرجانات فهي تعد لون من ألوان الأغاني الشعبية ،وحالة أغنية المهرجانات إستطاعات فرض نفسها ، لذلك أنا ضد الهجوم علي أغنية المهرجان لأن مصدره الحقيقي هو الحارة المصرية ، ولكن مع مراقبة كلمات الأغاني ، وأضاف لم أفكر قط في تقديم هذا النوع ولكني ضد منعه .

وعن أغنية " زحمة " للفنان أحمد عدوية قال هذه الأغنية قدمت منذ خمسين عاما وأستطاعت أن تعيش في ظل كل المطربين والأغاني فالعظيم هاني شنوده كان لديه بعد نظر واختار صوت أحمد عدوية لأنه وثق في نجاحه، وأضاف قدمني الفنان حميد الشاعري منذ زمن وقدم لي دعم حقيقي من خلال البرامج وبعض الدويتات التي قدمتها معه .

Advertisements

وأسترسل مصطفي ، لا يزعجني تشبيه بالفنان العظيم محمد منير ، فذلك شرف كبير لي ، ولكن سيزعجني إذا أتهمت بتقليدوا ، فالتقليد هو مقبرة الفنان ، وعن أغنيته الوطنية " أبويا وصاني " قال كانت من إختيار المنتج نصر محروس وبالمناسبة أنا أغني معه بالأمر فأنا أثق في إختياراته ، وهذه الأغنية هي من التراث وتم إكتشافها من جديد ، وكان إختيار موفق حيث أعتمدت الاغنية علي آلة السمسية التي إندثرت ولم تعد موجودة سوي في بلاد القناة وهي بالفعل تعاني من الإهمال وأتمني ألا نسمح لهذه الآلات أن تندثر.