ميريام كلينك عارية دون ملابس داخلية تسأل حلو جسمى ولا لأ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:21 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 677 زيارة

اثارت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك ، الجدل من خلال احدث المنشورات الجريئة والفاضحة التي نشرتها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة وهى تنام على ظهرها بدون ملابس داخليه وخارجية وغطت صدرها بيدها وسألت جمهورها جسمى حلو ولا لأ .

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وتوالت ردود جمهورها ،حيث اختار كل منهم منطقة بجسمها ،بينما اتهمها البعض الآخر بالترويج للاباحية.

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .

