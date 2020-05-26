شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تبث حفلا غنائيا لـ كاظم الساهر احتفالا بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حفلا غنائيا للقيصر كاظم الساهر مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".

يعتبر الفنان كاظم الساهر - قيصر الغناء العربى كما لقبه الشاعر الكبير نزار قبانى - من أشهر مطربى الوطن العربى، وهو مؤلف أغاني وملحن يتقن العزف على عدة آلات موسيقية وقد نجح الساهر في بيع 100 مليون نسخة ألبوم غنائي وحقق رقماً قياسياً في استقطاب أعلى نسبة حضور في حفلات الغناء العربي على الإطلاق.

وكان النجم كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب الماضى.

وكان المطرب العراقى كاظم الساهر قد طرح نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية.