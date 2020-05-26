شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهن على ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نجم مسرح مصر على ربيع أثناء لقائه ببرنامج " الحياة اليوم، أنه كان يحلم بأن يكون لاعب كرة مشهور فى أحد أندية الدرجة الأولى لكنه فشل فى كل الاختبارات التى تقدم لها لذلك قرر أن يلعب مصارعة رومانى مثل جده وبعض أفراد عائلته الذين كانوا أبطال فى المصارعة و لذلك أتخذ اللاعب الدولى كرم جابر مثالا له وتمنى أن يصل إلى الألمبياد مثله ولكنه فشل أيضا لذلك اتجه إلى التمثيل الذى كان يحبه أيضا.

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اما النجم مصطفى خاطر قال ، أنه فى بداية حياته عمل نجار موبيليا وأستورجى ونقاش واستمر فى مهنة النقاشة فترة كبيرة وفى بعض الاحيان كان يعمل بالنهار بالنقاشة وفى المساء يعمل ممثل.

مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة.