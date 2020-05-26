شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: اللى بيقرب منى عشان يبوس ويحضن برش في وشه كحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان على ربيع أنه ملتزم بالإجرات الاحترازية لتلاشى الإصابة بمرض الكورونا ، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد.

وقال، يجب على الجميع أن يلتزموا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى ومنع القبلات، مشيرا إلى أن أى مواطن لابد أن يفعل ذلك ولا يستهتر بالمرض الذى أصبح قريب من كل بيت.

وعن رد فعله إذا حاول أحد تقبيله، قال على ربيع "برش الكحول فى وشه وممكن أجرى من قدامه".

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يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.