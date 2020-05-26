شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يكشف السر وراء تسمية المسلسل بـ"عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم مصطفى خاطر، فى لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذى عرض الليلة على قناة الحياة مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد عن قصة تسمية المسلسل بعمرو دياب، قائلاً: إنه كان مقصود أن يصنع جدلا ويتساءل الجمهور ماعلاقة على ربيع ومصطفى خاطر بالهضبة عمرو دياب، وأكد خاطر أن الهدف من التسمية حققت هدفها المرجو منه، وأن الهضبة لم يعترض أو يتقدم بشكوى لاختيار الاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.