شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: ملطشة القلوب بداية جديدة لمشوارى ونهاية لمرحلة شقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى شوقي، خلال استضافته فى برنامج التاسعة على القناة الأولى مع الإعلامى وائل الإبراشي، بعد صبر كبير ومعاناة عوضنى الله بنجاح أغنية "ملطشة القلوب" فهى بداية جديدة فى مشوارى الفنى ونهاية لمرحلة شقاء عشتها، حيث إن رحلتى الفنية بدأت منذ عشرين عاماً، وكانت البداية مع الفنان حميد الشاعرى وظهرت بعد المحاولات على استحياء ولكنها لم تنل النجاح وصولا بنصر محروس .

وأضاف مصطفى أن هناك بعض الأسباب التى أدت إلى نجاح أغنية " ملطشة القلوب" أهمها أن كلمات الأغنية من داخل البيوت المصرية والتى لم يفكر أحد فى إستخدامها ككلمات أغانى مثل " ملطشة القلوب، و جلاب المصائب " فهى كلمات جريئة واستخدمها كان مغامرة ولكن لولا رؤية نصر محروس فى الاختيار لم تنل الأغنية هذا النجاح، فقد رأى أن هذه الكلمات تليق على صوتى وعلى شكلي، ويعود أهم سبب فى النجاح هو توفيق الله عز وجل .

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وعن كواليس أغنية " ملطشة القلوب " قال عندما سمعتها للمرة الأولى أستغربتها جدا ولم أفهم حالتها، إلى أن استوعبت أنها شجار مع القلب، وهذا هو حال مايسمعها لأول مرة وسبب نجاحها هى الكلمة والموسيقي، ومن أهم عوامل أى أغنية هى الدعاية لها، فحتى نجاح الاغانى على السوشيال ميديا يكون سببه النجاح فلا يوجد أغنية تنجح بالصدفة، ولا يعب المطرب تعلق الجمهور به من خلال أغنية واحدة ولكن المهم ألا يغر فالغرور سلاح قاتل للفنان .

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من ٢٢ مليون مشاهدة إلى الآن، وهى من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5″، والتى يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.