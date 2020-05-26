شكرا لقرائتكم خبر عن دراما 2020 تقضى على أسطورة النجم الأوحد أبرزها "البرنس" و"خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح عدد كبير من النجوم فى دراما رمضان المنقضى، جعل المشاهد يشعر بأن العمل الدرامي لايجوز أن يعتمد على نجم أوحد أو نجم بمفرده ليندثر أمام الجميع مقولة النجم الأوحد أو البطولة المطلقة.

على سبيل المثال مسلسل "البرنس"، فرغم أن البطولة كانت للنجم محمد رمضان، إلا أن المسلسل تضمن أدوارا رئيسية أخرى توازى دور رمضان بل يمكن أكبر مثل دور "فتحى" الذى قدمه الفنان أحمد زاهر، وكذلك دور "فدوى"، التى قدمته الفنانة روجينا وغيرهما من الفنانين الذين قدموا أدوار مهمة لها أحداث منفردة بهم مثل النجمة اللبنانية نور بدور "علا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى.

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من الأعمال أيضا التى اعتمدت على البطولة الجماعية مسلسل "خيانة عهد"، فرغم أن البطولة كانت للنجمة الكبيرة يسرا، إلا أن المسلسل احتوى على أدوار رئيسية مهمة مثل دور نادية التى قدمته عبير صبرى، وكذلك دور "شيرين" لـ جومانا مراد، و"فرح" لـ حلا شيحة، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أيضا المسلسلات الكوميدية هذا العام فقد قضت على نظرية النجم الأوحد، فمثلا مسلسل "بـ 100 وش"، تولى بطولته نيللى كريم وآسر ياسين، للمخرج كاملة أبو ذكرى، ومسلسل "رجالة البيت"، فقد أعاد الثنائى أكرم حسنى وعلى ربيع ومعهما بيومى فؤاد، وأيضا مسلسل "عمر ودياب"، فجمع للمرة الأولى الثنائى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى عالم الدراما التليفزيوينة.