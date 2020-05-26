صدفة صنعت شهرته ودور غاندي وضعه على الطريق.. محطات عبدالنبي السيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي الفنان عبد النبي السيد، الكومبارس الشهير، الذي برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

ونشر الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفرله، والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

عمل الفنان الراحل عبدالنبي السيد كومبارس لمدة عشر سنوات، وقال في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج كل يوم في حلقة خصصتها للحديث عن نجوم تحت الظل: "اشتغلت عشر سنين كومبارس، وفي يوم قلت لنفسي أنا ليه مبقاش زي الممثلين وأتكلم ويبقى ليا جمل، ومن يومها قررت إني هعمل كدا".

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وأضاف عبدالنبي السيد: "كان في مشهد في فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة"، والأستاذ هنيدي كان عايز 5 فلاحين مأصلين، جابوا 5 من منطقة ناهيا الحتة اللي كنا بنصور فيها، وكلهم معرفوش يمثلوا، فاستأذنت الريجسير إبراهيم عمران أقول الجملة اللي عايزها هنيدي وكانت كلمة أيتو، ودا لاعب جامد قوي"، ووافق عليّ المخرج ومن بعدها كانت الإنطلاقة.

وبعدها اتصل به المخرج أحمد الجندي في فيلم الحرب العالمية التالتة، وقال له: "أنا عايزك حي أو ميت"، يتابع عبدالنبي: "عرفت إنه عايزني أعمل دور غاندي، روحت للإستايلست وقلتله لبسني لبس غاندي قبل ما يشوفني، وشافني المخرج قالي برافو يا أستاذ.. أنت معانا".

نجاح فيلم الحرب العالمية التالتة لفت الأنظار بقوة لعبدالنبي السيد، وصار وجهًا مألوفًا في أعمال كثيرة، منها دور فراش المدرسة الذي يريد الاحتراف في ليفربول في مسلسل اللعبة، ودور صغير في مسلسل "عمر ودياب"، وغيرها.