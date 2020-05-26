وفاة الكومبارس الشهير عبد النبي السيد.. صاحب دور "غاندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفي الفنان عبد النبي السيد، الكومبارس الشهير، الذي برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

ونشر الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفرله والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

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وقال الريجيسير إبراهيم عمران في تصريحات خاصة لمصراوي: "توفي آخر رمضان وأجريت مكالمة مع نجله أخبرني بالوفاة التي حدثت فجأة، وتعاونت معه في مسلسل "عمر ودياب" أمام علي ربيع و مصطفى خاطر الذي عرض في رمضان".

وظهر عبدالنبي السيد مؤخرا بدور فراش المدرسة في مسلسل "اللعبة"، ونال شهرته من دور "غاندي" في فيلم الحرب العالمية التالتة، ودور "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.