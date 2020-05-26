من مستشفى العزل.. هذه رسالة رجاء الجداوي وسبب إصابتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة لجمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة من راديو مصر"، رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل:

"أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده".

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وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، ودعا لها واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وأكدت الجداوي أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في رمضان بطولة دينا الشربيني، قائلة: "اضطريت للتصوير في ظل أزمة كورونا بسبب التزامي بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة للمسلسل".

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقل الفنانة لمستشفى العزل في الإسماعيلية.