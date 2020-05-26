هيفاء وهبي عن تصريحات محمد الوزيري: كلام عارٍ عن الصحة

صرحت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وذلك بعد أن قام مدير أعمالها السابق محمد الوزيري رفع قضية ضدها.

وقالت هيفاء وهبي: ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو

كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا.

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وأقام محمد وزيري دعوى قضائية لإثبات زواجه من النجمة هيفا وهبي،

وكان المستشار ياسر قنطوش وكيل النجمة هيفا وهبي، قد قدم بلاغًا ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي أشيع ارتباطها به، بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تتعاقد عليها هيفاء في مصر.

يذكر أن النجمة هيفاء وهبي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان شاغله كل الناس، وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.