صور: الفنان حسين الجسمي يعايد الجمهور وينثر الأمل والفرح حول العالم ببث حي من أبوظبي

وأحيا ببث حي

أبحرنا سوياً اليوم في عالم البث الحي.. بمشاعر المحبة والفرح ولقاء المشتاقين وبوجودكم أشعلتم نار شوق البعد

فقدتكم أمامي على المسرح ولكن أطفأها تواصلكم ومتابعتكم النابعة من شفافية محبّتكم الصادقة🙏🏼♥️.. شكراً لكل قلب معنا.. وشكراً لعاصمتنا الغالية #أبوظبي#عيدنا_فرحتكم@abudhabicf pic.twitter.com/lmOQoZHYGr — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) May 25, 2020

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وأبدى الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقاته،

إستثنائي برفقة فرقته الموسيقية، قدم خلاله مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وسط تفاعلهم عن بُعد من أماكنهم وبيوتهم معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالحفل والأغنيات من خلال تواصلهم أثناء الحفل عبر صفحات موقع YouTube Live من خلال قناة المجمع الثقافي – أبوظبي، حيث مكان إحياء الحفل الحي الإستثنائي والمختلف في عالم الحفلات الغنائية.

مؤكداً أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين في جميع أنحاء العالم، قائلاً: “اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة،، فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلاّ أننا مع بعض،، شكراً لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي”، مؤكداً شكره لحكومته في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة والمستخدمة من أجل التصدي لهذه الجائحة لاحتوائها وعدم إستمرار انتشارها بين أفراد المجتمع الإماراتي والعربي والعالمي أيضاً.

وأوضح الجسمي أن الثقافة والفن والموسيقى لهما دوراً بارزاً في عملية المساهمة في التصدي لهذا الأمر ودعم الجهود الحكومية والإنسانية، من خلال نشر مشاعر وأحاسيس الأمل والأمان، والتخفيف عن المجتمع في مثل هذه الظروف، معتبرها رسالة إنسانية لها الأثر الواضح والبارز في المجتمع، مثنياً في نفس الوقت على دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والعاصمة أبوظبي على إقامة هذا الحفل الذي أدخل البهجة بين الجمهور، متمنياً أن تكون الأيام المقبلة أفضل في جميع أنحاء العالم، ويعود كل شيء فيها الى أفضل من السابق وبغد مشرق دوماً،

مؤكداً أننا قادرين على تخطي الصعاب لأننا بالفعل تخطينا الأصعب، وأننا نسير بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق في هذه الأزمة.