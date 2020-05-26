هيفاء وهبي في أول رد بعد إدعاء مدير أعمالها محمد وزيري بزواجه منها

هددت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باللجوء إلى القضاء للرد على ادعاءات زواجها من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، مؤكدة أن الواقعة كلها غير حقيقية، وتعد من قبيل التشهير بسمعتها، وطلبت من متابعيها انتظار نتائج التحقيق وما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة.

هيفاء ردت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: ادعاء اثبات زواج المدعى عليه (م.و) _محمد وزيري_ هو كلام عار عن الصحة، وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير.

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وتابعت قائلة: وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!

يذكر أنه تم تداول إيصال إيداع لأوراق دعوى إثبات زواج تقدم بها وزيري لمحكمة قصر النيل، في واقعة نادرة بالمحاكم المصرية حيث المعتاد أن تتقدم النساء بدعوى إثبات زواج ونسب بعد إنكار الأب لنسبه لأطفاله مثلما حدث مع النجمة زينة وأحمد عز، ومن قبلهما هند الحناوي والدة ابنة أحمد فاروق الفيشاوي.

إيصال الدعوى يفيد بتقديم محمد وزيري الأوراق إلى نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة في 16 مايو الجاري للمطالبة بإثبات زواجه وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، وتم تحديد أول جلسة في الثاني من يونيو المقبل، وهو ما يعني أن الزواج إذا تم إثباته سيكون "عرفيا" أو "مدنيا" أو "شفهيا"، ويتوجب تأكيد حدوثه بشهادة شرعية تؤكد حدوث "خلوة الزوجية" بين الطرفين، أو شهادة أصدقاء مقربين بإعلان هيفاء الزواج من وزيري أمامهما، أو أية مخاطبات مكتوبة أو مسموعة بين الطرفين تؤكد وجود العلاقة الزوجية.