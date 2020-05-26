فنان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة سعاد حسني... هل توفّت بضربات على الرأس؟

كشف الفنان سمير صبري في لقائه ضمن برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن بعض التفاصيل الخاصة باللحظات الأخيرة من حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.

وقال صبري في لقائه على قناة TeN، إنه أجرى تحقيقًا استقصائيًا في ملابسات وفاتها في لندن، على مدار 8 حلقات، مشيرًا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني، أكد أن هناك "ضربة في الرأس" وكدمات في اليد، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي في مصر عندما وصل جثمان الراحلة.

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وأضاف صبري، أنه يرجّح ويقر بفرضية أن الوفاة جاءت نتيجة “اصطدام بشئ صلب في رأسها، أو مشاجرة حدثت في المنزل، نافيا ما قالته شقيقتها عن أن يكون وزير الإعلام الأسبق على صلة بما حدث، على حد قولها، أو سقوطها من شرفة شقة لندن كما قيل في بادئ الأمر.