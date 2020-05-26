وفاة جدة الفنان محمد أسامة «أوس أوس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري محمد أسامة “أوس أوس”، عن وفاة جدته وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال أوس أوس، في تدوينته: “إن لله وان إليه راجعون.. توفت إلى رحمه الله جدتى.. مع السلامه ياحبيبتى هتوحشينى اوى وسلامي لابويا ولكل الغالين الرجاء الدعاء لها بالمغفرة و الرحمة و ان يسكنها الله فسيح جناته”،وحصدت تدوينته على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا لها الرحمة وله الصبر على رحيلها.

من ناحية أخرى عرض لأوس أوس، مسلسل” ٢ في الصندوق” على MBC مصر، في السباق الرمضاني، وهو من بطولة حمدي الميرغني محمد أسامة (أوس أوس) رحاب الجمل بيومي فؤاد هايدي رفعت أحمد عبدالله محمود، وﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، وﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.