منى زكي تتلقى تحية خاصة من شريف منير وكريم فهمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه النجمان شريف منير وكريم فهمي الشكر للنجمة منى زكي، وذلك بعد ظهورها كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسلهما “ونحب تاني ليه”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

شريف منير وجه الشكر لمنى زكي بتعليق على صورة نشرتها هنأت خلالها جمهورها بالعيد، حيث كتب: “كل سنة وانتي طيبة وجميلة ومتألقة.. نورتينا وأسعدتينا .. وأنا بشكرك من كل قلبي”.

كما نشر الفنان كريم فهمي صورة جمعت أبطال المسلسل بمنى زكي، ووجه لها الشكر بقوله: “يا رب نكون قدرنا نفرحكم و نقدملكم حاجه تليق بيكم شكرا ليكوا و شكر خاص للنجمه مني ذكي اللي نورتنا @monazakiofficial”.

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ومن جانبها، عبرت منى عن سعادتها بظهورها ضيفة شرف في المسلسل، حيث كتبت على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “حبيت وجودي معاكم لمدة ساعتين”.

وكانت منى زكي قد خطفت الأنظار بظهورها كضيفة شرف في آخر حلقات مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والفنان كريم فهمي.

منى لعبت دور خطيبة “عبدالله”، والذي يلعب دوره الفنان شريف منير، وذلك بعد انفصاله عن “غالية”، والتي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ومسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث. الكوميدية.