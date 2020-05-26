هاندة إرتشل تغطي وجهها وتكشف الكثير بـ«لوك» شفاف في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية هاندة إرتشل في أحدث ظهور لها، حيث كانت في اجتماع خاص مع فريق عمل مسلسها الجديد «اطرق بابي».

هاندة اتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بارتداء كمامة، في الوقت الذي كشفت الكثير من جسدها بـ«لوك» شفاف جرئ، حيث ابدت حماسها للعمل الجديد، وقالت للصحفيين: «بدأنا البروفات، متحمسة جدا، تعرفت على شريكي كرم بورسين، انه لطيف جدا، شخص استثنائي جدا سعيدة بالعمل معه».

يُذكر أن هاندة إرتشل تعرضت لخسارة فنية بعد فشل مسلسلها الأخير «عزيزة» في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، حيث قررت الشركة المنتجة له، وقف عرضه بعد طرح الحلقة السادسة منه، في خبر صدم كل فريق العمل ومشاهدي المسلسل، وقد شاركت هاندة في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، واللافت أن الفنانة سبق وتعرضت لنفس الموقف مع فشل مسلسل «اللؤلؤة السوداء» الذي جسدت بطولته أمام الفنان التركي تولجهان سايشمان.

من ناحية أخرى، تجهز هاندة لفيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.