صبا مبارك: الفنان الراحل سامر المصري سبب مشاركتي في «حارس الجبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، سر مشاركتها في العمل الأردني “حارس الجبل”، والذي يناقش الحياة البدوية.

صبا مبارك، قالت إن مشاركتها في العمل تعود إلى رغبتها في تقديم شيء مميز للفنان الراحل سامر المصري، هي وباقي نجوم العمل، ويكون إهداء لروحه لأنه بطل الأعمال البدوية ولا يوجد أحد يرى حصان أو مسلسل بدوي دون أن يتخيله.

وأضافت، خلال لقاء تلفزيوني لها عبر فضائية “سكاي نيوز”، منذ توفى ياسر المصري وأنا أفكر بعمل تحيه خاصة لروحه، لأننا نشتاق له دائمًا، ودائما نشعر بوجوده وبروحه خلال التصوير.

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وتابعت: “الأمر الثاني أنا أحب البدوي، وأريد أن أرجع هيبته مرة أخرى، لأنه أصبح الأمر تجاري أكثر، وهذا تراثنا والبدوي به أشياء كثيرة تشد الناس، ولكن حصرها في بنت ترتدي فضة كثيرة وتملئ مياة من البئر ويراه شاب ويتخانق من أجلها فهو موضوع تجاري وموجه لشيء واحد.

واستطردت، حارس الجبل مختلف في شخصياته والمرأة البدوية صاحبة إرادة حقيقة والعمل لا يوجد به شرير من أجل الشر، ولا فتاة معشوقة، وبه أشخاص عاديين.

وأكدت أن المرأة البدوية أكثر حرية من المرأة المتحضرة وتشارك الرجل في كل شيء ويؤخذ رأيها وهي شخصية طريفة ومختلفة، وعقل البدوي يسمح للتفكير والحلم والشعر وفي نفس الوقت للقساواة والجفاف أحيانا.