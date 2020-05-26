هكذا تتعامل يسرا مع زوجها قبل دخوله البيت خوفا كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية يسرا، إن فيروس كورونا وباء عالمي خارج عن سيطرة العالم، وعليه لا يجب التهاون بشان مطلقة، ويجب إتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى: “أنا عن نفسي بتبع الإجراءات الطبية جوزي لو خرج من البيت بوقفه على الباب هو وراجع وبرشه وهو بيقول لي مش معقول”، مشددة على ضرورة أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل.

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وأضافت: “مصر أفضل من دول كثيرة جدًا فيما يخص كورونا، بفضل الإجراءات المتبعة، و قلت لازم أعيش حياتي ومخليش كورونا يوقفني بس لازم أحصن حياتي”.

وتابعت، مسلسل “خيانة عهد”، كان مقررًا له أن يتم تصوير أجزاء خارجية منه ولكن بسبب كورونا لم يتم ذلك، مشددة على أن فريق العمل اتبع كافة الإجراءات الطبية، والتباعد الاجتماعي خلال العمل، وظروف العمل كانت قاسية.

وشاركت الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “خيانة عهد”، وشاركها البطولة فيه عبير صبري، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، وتيم مصطفى قمر، وعدد كبير من النجوم وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.